Tokio acusa a China de actividades antijaponesas tras vertido de aguas de Fukushima

28 de agosto de 2023, 8:17 AM

Este proceso fue validado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y Japón garantiza que será seguro para el medioambiente y la salud humana. Desde que comenzó la operación de vertido, compañías japonesas aparentemente seleccionadas al azar, que van desde panaderías hasta acuarios, han comenzado a recibir miles de llamadas de números chinos. En las redes sociales, los usuarios chinos comparten videos que los muestran llamando a números japoneses, y algunas publicaciones reciben decenas de miles de "likes" ("me gusta"). Desde que comenzó el vertido de agua, "ha habido una gran cantidad de llamadas telefónicas y otras formas de acoso" que "se sospecha que provienen de China", dijo el viceministro de Relaciones Exteriores japonés, Masataka Okano, al embajador chino el lunes. "Una serie de incidentes similares también están ocurriendo en China contra compañías vinculadas a Japón. Es extremadamente lamentable y estamos profundamente preocupados", agregó Okano, según el comunicado de su ministerio. Preguntado por estas acusaciones, el portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, dijo el lunes que China "siempre protege la seguridad y los legítimos derechos e intereses de los extranjeros en China, de acuerdo con la ley". "Urgimos firmemente a la parte japonesa a encarar las legítimas preocupaciones de todas las partes, a dejar inmediatamente de verter agua contaminada al mar, a consultar con los vecinos y otras partes interesadas y a gestionar con seriedad el agua contaminada de forma responsable", advirtió Wang. No hablar "demasiado fuerte" en japonés

La embajada japonesa en Pekín sugirió a sus ciudadanos que no hablen japonés "demasiado fuerte" este fin de semana, y anunció el lunes que había reforzado las medidas de seguridad fuera de las escuelas japonesas y las misiones diplomáticas en el país.



En total, Japón tiene la intención de verter más de 1,3 millones de m3 de agua con tritio de Fukushima al océano Pacífico hasta principios de la década de 2050, según el calendario actual.



Esta agua fue tratada para eliminar sus sustancias radiactivas, a excepción del tritio, y luego diluida con agua de mar antes de verterla en el océano, de modo que su nivel de radiactividad no supere los 1.500 bequerelios por litro, es decir, un nivel 40 veces inferior al estándar japonés para este tipo de operación.



Las pruebas de agua de mar realizadas desde el comienzo del vertido determinaron que el nivel de radiactividad es conforme a las previsiones y no excede el límite establecido, según las autoridades japonesas.