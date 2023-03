Todo lo que hay que saber del "Caso Negreira" que sacude al Barcelona

En el ámbito deportivo, el Barcelona no corre ningún riesgo en España. "No es posible que existan sanciones disciplinarias deportivas" contra el Barça, explicó el presidente de LaLiga, Javier Tebas, puesto que "del 2018 al 2023 han pasado cinco años y este tipo de sanciones prescriben a los tres años desde que se han producido los hechos".



En cambio, no se conocen todavía las posiciones de la UEFA y la FIFA. La RFEF "ha facilitado toda la información de la que dispone" al organismo europeo, que tiene la posibilidad de acudir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).



¿Qué le puede pasar al Barça y a Negreira en el ámbito penal?