Tiroteos en Mineápolis aumentan la presión sobre Trump

El presidente estadounidense Donald Trump culpó el domingo (25.01.2026) de las muertes de dos estadounidenses abatidos a tiros por agentes federales en Mineápolis al "caos" demócrata, cuando aumenta la presión contra su masiva ofensiva antiinmigración en el país, mientras los líderes de las organizaciones policiales expresaron su alarma por el último tiroteo mortal.

Agentes federales mataron el sábado a Alex Pretti, un enfermero de 37 años que trabajaba en un hospital para veteranos de guerra, mientras forcejeaban con él en una calle de Mineápolis. El hecho ocurrió menos de tres semanas después de que también fuera abatida, el 7 de enero, la ciudadana Renee Good por un agente de la policía de inmigración (ICE).

Tras la muerte de Pretti, la administración Trump responsabilizó al hombre, afirmando que pretendía herir a los agentes con una pistola que dijo haberle descubierto.

Sin embargo, un video que circula en redes sociales y que fue verificado por medios estadounidenses, mostró que Pretti nunca desenfundó un arma, y que los agentes le dispararon unas 10 veces luego de tirarlo al suelo.

En una extensa publicación en su plataforma Truth Social, Trump culpó a los dirigentes demócratas de ciudades y estados que se niegan a cumplir con la ofensiva contra la inmigración. "Trágicamente, dos ciudadanos estadounidenses han perdido la vida como resultado de este caos provocado por los demócratas", escribió.

"Mentiras repugnantes"

Los padres de Pretti habían acusado más temprano al gobierno de Trump de propagar "mentiras repugnantes" sobre su hijo. "Estaba claramente desarmado cuando fue atacado por los agentes cobardes y asesinos del ICE", afirmaron en un comunicado.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en el programa de Fox News "The Sunday Briefing" compartir el dolor de los padres. Su tono fue diferente al del sábado, cuando señaló en una rueda de prensa que Pretti había atacado a las fuerzas del orden.

El vicefiscal general, Todd Blanche, también dijo que era necesaria una investigación para comprender lo ocurrido.

Preguntado si los agentes ya habían retirado la pistola de Pretti cuando le dispararon, Blanche declaró a NBC: "No lo sé. Y nadie más lo sabe, tampoco. Por eso estamos investigando".

Organización policiales expresaron alarma

Los líderes de las organizaciones policiales expresaron su alarma el domingo por el último tiroteo mortal perpetrado por agentes federales en Minneapolis, mientras que los expertos en uso de la fuerza criticaron la justificación del asesinato por parte de la administración Trump, afirmando que las imágenes grabadas por los transeúntes contradecían su versión de los hechos que lo provocaron.

La administración de Trump afirmó que Pretti agredió a los agentes, lo que les obligó a disparar en defensa propia, pero las grabaciones de vídeo muestran que Pretti recibió múltiples disparos mientras estaba inmovilizado en el suelo por un grupo de agentes.

El gobierno federal también fue objeto de críticas por la falta de una investigación sobre los derechos civiles por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. y por sus esfuerzos para impedir que las autoridades de Minnesota llevaran a cabo su propia investigación sobre el asesinato de Alex Pretti.

En un intento por aliviar las tensiones, la Asociación Internacional de Jefes de Policía pidió a la Casa Blanca que convocara "lo antes posible" debates entre las fuerzas del orden federales, estatales y locales.

Mineápolis bajo la lupa

"Todos los jefes de policía del país están observando muy de cerca lo que ocurre en Minneapolis", afirmó Chuck Wexler, director ejecutivo del Police Executive Research Forum, una organización dedicada a la investigación y las políticas policiales. "Si un jefe de policía tuviera tres tiroteos en los que estuvieran involucrados agentes en tres semanas, daría un paso atrás y se preguntaría: "¿Cómo es nuestra formación? ¿Cómo es nuestra política?".

El gobernador del estado de Minnesota, el demócrata Tim Walz, insistió en que Trump ponga fin al operativo antiinmigración.

"Minnesota cree en la ley y el orden. Creemos en la paz. Y creemos que Trump debe retirar de Minnesota a sus 3.000 agentes sin entrenar antes de que asesinen a otro estadounidense en las calles", escribió en X.



