Tiroteo en mezquita de EE. UU. deja tres muertos

Un tiroteo en el complejo de una mezquita en San Diego, California, dejó el lunes tres víctimas mortales, mientras que dos de los presuntos atacantes fueron hallados muertos en las cercanías por heridas autoinfligidas, según la policía.

Las autoridades dijeron que los servicios de respuesta a emergencias hallaron a las víctimas afuera del extenso Centro Islámico de San Diego, antes de encontrar más tarde a los tiradores, de 19 y 17 años, también muertos cerca del lugar.

Sus motivaciones son por el momento desconocidas. Pero, según la policía, el caso se trata por ahora como un ataque islamófobo.

Decenas de patrullas de policía estacionaron en una autopista cerca del Centro Islámico de San Diego, descrito en su sitio web como la mezquita más grande del condado, y varias decenas de agentes fuertemente armados rodeaban el lugar, según imágenes de medios locales.

Desde un helicóptero, otras imágenes televisivas mostraban a una persona no identificada tendida en un charco de sangre.

"La amenaza en el centro islámico ha sido neutralizada", dijo en X la policía, luego de un breve periodo de confinamiento, en el que las autoridades aconsejaron a los residentes permanecer a puerta cerrada.

"Recibimos una llamada sobre un tirador activo en el centro islámico. En un plazo de cuatro minutos, los agentes llegaron al lugar y observaron de inmediato a tres víctimas fallecidas frente al edificio", declaró a los periodistas el jefe de la Policía de San Diego, Scott Wahl.

"Inmediatamente comenzamos a desplegarnos en respuesta al tirador activo dentro de la mezquita y la escuela adyacente", añadió, señalando que la policía había recibido llamadas sobre más disparos en las cercanías.

Fuera del centro islámico, la policía encontró un vehículo en medio de la calle con los presuntos atacantes muertos en su interior.

"En este momento, todo indica que los sospechosos murieron por heridas de bala autoinfligidas. Ningún agente disparó su arma", dijo Wahl.

- "Situación terrible" -

Por el momento no se han hecho públicas las identidades de las víctimas fatales ni de los atacantes.

"Todos los niños, los miembros del personal y los docentes están a salvo fuera del centro islámico", explicó en un mensaje en video un responsable del centro, el imán Taha Hassane.

"Nunca antes habíamos vivido una tragedia como esta. Y en este momento lo único que puedo decir es que enviamos nuestras oraciones y nos solidarizamos con todas las familias de nuestra comunidad aquí", dijo.

"Es extremadamente indignante atacar un lugar de culto", agregó el imán.

El presidente Donald Trump calificó el tiroteo como una "situación terrible".

"He recibido algunos informes preliminares, pero vamos a volver sobre ello y a analizarlo muy a fondo", dijo a periodistas.

El gobernador de California, Gavin Newsom, fue informado sobre el tema, según indicó su oficina de prensa.

"Agradecemos a los equipos de emergencia en el lugar que trabajan para proteger a la comunidad e instamos a todos a seguir las indicaciones de las autoridades locales", señaló en una publicación en X.