Tiroteo en la Universidad Estatal de Carolina del Sur: dos muertos y un herido

Las autoridades universitarias no han confirmado la identidad de las dos víctimas fatales ni el estado de salud de la persona herida, informó la propia Universidad Estatal de Carolina del Sur (en Estados Unidos) en un comunicado de prensa, en la noche de este jueves (12.02.2026).

La universidad cerró el campus de Orangeburg alrededor de las 9:15 p. m. (hora local) cuando se recibió el informe del tiroteo. El cierre se mantenía cuatro horas después.

"La universidad declaró el cierre del campus aproximadamente a las 9:15 p. m. del jueves (02:15 GMT del viernes) tras un informe de tiroteo en un apartamento del complejo residencial estudiantil Hugine Suites", se lee en el comunicado del centro educativo. "El campus permanece cerrado".

Operativo de seguridad en curso

Las autoridades universitarias no informaron si se había detenido a alguien en relación con el tiroteo. Señalaron que los investigadores se encontraban en el lugar y las fuerzas del orden patrullaban el campus y las áreas cercanas. La universidad canceló las clases de este viernes (13.02.2026) y puso consejeros a disposición de los estudiantes.

El campus de esta universidad ya fue escenario de dos tiroteos en octubre, incluyendo uno en el mismo complejo de viviendas estudiantiles, que causó la muerte de una persona y dejó herida a otra, según informó la cadena ABC News.

Este incidente es el último de una larga serie de ataques a escuelas y centros educativos en Estados Unidos, donde los intentos de restringir el acceso a las armas de fuego se enfrentan a un estancamiento político.

Este tiroteo se produce también pocos días después de que una joven de 18 años matara a ocho personas en una escuela secundaria de Columbia Británica, en Canadá.