Tiroteo en Austin, Texas, deja al menos tres muertos

Un nuevo tiroteo en Estados Unidos ha dejado al menos tres personas fallecidas este domingo 18 de abril en Austin, Texas.

Así lo señalaron los Servicios Públicos de Urgencias del Condado Austin-Travis en su cuenta de Twitter, donde agregaron que el suceso se produjo en la zona de Great Hills Trail.

Por su parte, el Departamento de Policía de la ciudad ha solicitado a los ciudadanos y transeúntes mantenerse alejados del lugar debido a que las autoridades todavía están catalogando la escena del crimen como “activa”.



En un mensaje en su cuenta de Twitter, el Departamento de Policía de Austin dijo que creen que la balacera se trata de un incidente doméstico aislado y que no hay riesgo para el público general.





La policía identificó al sospechoso, aún prófugo, como Stephen Nicholas Broderick, de 41 años.







Austin Police Chief Chacon provided an on scene brief today, regarding the incident at Great Hills Trail and Rain Creek Parkway. Please see attached photo of the suspect, Stephen Broderick, 41 years of age, black male who is 5 feet and 7 inches tall. https://t.co/HQu5bOwhlc pic.twitter.com/EVDU64Rph2