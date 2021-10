Tiro mortal: cargos contra Alec Baldwin no han sido descartados

Las autoridades no descartaron aún cargos criminales contra el actor estadounidense Alec Baldwin, quien disparó un arma en un set de rodaje que mató a la directora de fotografía y dejó herido al director del western "Rust", informó la fiscal este miércoles.



"Todas las opciones están en la mesa en este momento", dijo Mary Carmack-Altwies, fiscal del distrito de Santa Fe, a cargo de las investigaciones.



El sheriff del condado, Adan Mendoza, precisó que unas 500 balas fueron recolectadas en el set, "una mezcla de salvas, falsas y reales". "Había más municiones en el arma que creemos fue disparada", dijo Mendoza.



"Vamos a precisar cómo esas [balas reales] llegaron ahí, por qué estaban ahí, porque no debían estar ahí", afirmó Mendoza en una rueda de prensa conjunta.



Las autoridades dijeron que "es fundamental una investigación completa y exhaustiva para hacer una reseña".



Baldwin disparó un revolver LL Pietta Long Colt 45, detalló Mendoza.



El incidente ocurrió la tarde del jueves durante el rodaje de la película western "Rust" en el Rancho Bonanza Creek mientras Baldwin, que protagoniza la cinta de la cual también es coproductor, ensayaba una escena.



La directora de fotografía, Halyna Hutchins, de 42 años, fue herida y falleció después en un hospital cercano, en tanto que el director de la película, Joel Souza, resultó impactado en el hombro y dado de alta ese mismo día.



"Complacencia"

"Creo que hubo algo de complacencia en este set", dijo Mendoza. Sin embargo, el sheriff apuntó que es muy temprano en las investigaciones. "Es necesario corroborar muchos más hechos antes de que podamos hablar de negligencia criminal", agregó.



"Es un caso muy complejo. Requiere mucha investigación, análisis y revisiones. Por eso es que mi equipo está aquí", dijo la fiscal Mary Carmack-Altwies. "No sabemos cómo esto va a terminar hasta que tengamos una investigación completa".



De acuerdo con las informaciones difundidas por las autoridades, había tres armas en el set del western de bajo presupuesto "Rust".



La encargada de las armas en el set, Hannah Gutierrez Reed, de 24 años, las colocó en un carro el jueves durante el rodaje. Tras volver de una pausa de almuerzo, Dave Halls, asistente de dirección, tomó una de las armas y se la entregó a Baldwin gritando "pistola fría", la jerga cinematográfica para advertir que el arma está descargada, de acuerdo con las declaraciones juradas de Souza y de un camarógrafo.



Baldwin desenfundó la pistola mientras explicaba cómo se posicionaría en una escena, cuando se produjo el disparo.



Mendoza dijo que "aparentemente" el proyectil que impactó a Hutchins fue el mismo que fue removido del hombro de Souza, sin embargo indicó que la confirmación debe venir del departamento forense.



El sheriff explicó que además del revólver accionado por el actor de 63 años, fueron colectadas en el rancho una pistola de plástico "no funcional", y otra arma modelo Single Action Army 45. "Esa parece que tenía el cilindro modificado y que podría no estar funcionando, pero eso tendrá que ser determinado por el laboratorio de criminalística".



Mendoza dijo que están investigando los rumores de que había personas practicando tiro al blanco en el set antes del accidente.