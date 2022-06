TikTok saca primer álbum con sus éxitos más virales

Por AFP Agencia | 24 de junio de 2022, 5:29 AM

París, Francia | La red social TikTok recopiló una parte de sus éxitos musicales virales, adaptados con orquesta, en un álbum que saldrá en CD y disco este verano boreal, anunció el viernes la plataforma.



Será la primera vez que TikTok, asociado con la discográfica Warner Classics, se adentrare en el mercado tradicional de la música.



Seis singles del álbum serán difundidos en las plataformas de "streaming" el 8 de julio.



Los 18 temas del disco, llamado "TikTok Classics: Meme and Viral Hits" estarán disponibles en agosto en "streaming" y en tiendas.



Cualquiera que haya curioseado un poco en la famosa red social de videos cortos reconocerá temas como "No Roots" de Alice Merton, o la canción al piano "Pieces" de Danilo Stankovic, visionados por más de 3,4 millones de usuarios.



"Escuchar 'No Roots' en un nuevo contexto musical es inspirador", declaró Alice Merton en un comunicado. "Estoy entusiasmada con este proyecto y estoy impaciente por ver cómo cobrará vida".



Todas las canciones fueron retrabajadas por la orquesta alemana Babelsberg Film Orchestra.



Entre los títulos, figura "Monkeys Spinning Monkeys", de ritmo festivo y llena de sonidos de flauta, que cuenta con más de 27,1 millones de visionados.



También "Wellerman Sea Shanty", que invadió TikTok a principios de 2021, después de que un cartero escocés, Nathan Evans, se grabara cantando esta canción folclórica del siglo XIX.



La canción se viralizó rápidamente y Brian May, de Queen, y el célebre compositor Andrew Lloyd Webber, son algunos de los que propusieron adaptarla.