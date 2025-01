TikTok prepara cierre de su plataforma en EE. UU. para el domingo, según medios

TikTok prepara el cierre de su plataforma en Estados Unidos desde el domingo, una decisión que iría más allá de lo que exige una ley aprobada en el Congreso, que solo establecía que no pueda ser descargada, según el sitio The Information.



La red social de la empresa china Bytedance, con unos 170 millones de usuarios en Estados Unidos, no ha respondido a las solicitudes de comentarios de la AFP.



A partir del domingo, los usuarios que hayan descargado la aplicación de la popular red de videos, ya no podrán abrirla y serán redirigidos a un mensaje sobre la nueva legislación, junto con opciones para descargar sus contenidos y datos, según el medio.



En abril de 2024, el Congreso estadounidense adoptó una ley que obliga a la empresa ByteDance a vender su filial de TikTok en ese país con fecha límite el 19 de enero, un día antes de la investidura presidencial.



Los congresistas justificaron que los datos y contenidos en la aplicación podrían ser usados por parte de autoridades chinas.

TikTok y ByteDance han negado haber dado acceso al gobierno chino y también aseguran que jamás han recibido exigencias en ese sentido.

Hasta ahora ByteDance se ha rehusado a ceder TikTok, aún cuando inversionistas estadounidenses hicieron ofertas, como la del empresario Frank McCourt, que se declaró listo a comprarla por 20.000 millones de dólares.

TikTok acudió a la Corte Suprema para tratar de que la ley fuera invalidada con el alegato de que viola la Primera Enmienda de la Constitución que defiende la libertad de expresión, pero la decisión aún está pendiente.

El presidente electo Donald Trump pidió a los altos magistrados posponer el fallo argumentando que es capaz de encontrar una salida favorable al caso.

En un mensaje interno a los equipos de TikTok, publicado el martes por el sitio especializado The Verge, las directivas de la red dijeron que "se preparan para varios escenarios".

También aseguró a los trabajadores estadounidenses del grupo que "su empleo, salario y beneficios" se mantendrán.