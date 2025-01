TikTok dejó de funcionar en EE. UU. ¿Qué pasará en Costa Rica?

TikTok desconectó el acceso a sus usuarios en Estados Unidos a última hora de este sábado, poco antes de que entrara en vigor una ley que contempla su prohibición.

"Se ha aplicado una ley que prohíbe TikTok en Estados Unidos. Esto significa que ya no puedes usar TikTok en este momento", advierte un mensaje al intentar conectarse a la popular plataforma de videos cortos.

"Somos afortunados de que el presidente Trump haya indicado que trabajará con nosotros en una solución para restablecer TikTok una vez que asuma el cargo", añade el mensaje. "¡Por favor, permanezcan atentos!".

TikTok se hizo popular por su capacidad de transformar a usuarios comunes en celebridades mundiales cuando un video se hace viral.

Luego de meses de batalla judicial, la Corte Suprema estadounidense avaló por unanimidad el viernes una legislación que prohíbe la red social a partir de este domingo si sus propietarios chinos no la ceden en venta hasta ese día.

El alto tribunal estableció que la ley no atenta contra el derecho a la libertad de expresión y que el gobierno estadounidense ha demostrado que son legítimas sus preocupaciones sobre la propiedad china de la plataforma.

"No hay duda de que, para más de 170 millones de estadounidenses, TikTok ofrece una importante vía para expresarse", consideraron los jueces. "Pero el Congreso ha determinado que la cesión (de la propiedad) es necesaria para abordar sus bien fundadas preocupaciones sobre la seguridad nacional en cuanto a las prácticas de recopilación de datos de TikTok y su relación con un adversario extranjero".

Con esta decisión, la fecha de entrada en vigor del veto a la red social se mantuvo para el 19 de enero, aunque legisladores y funcionarios de todo el espectro político han pedido algún tipo de postergación.

La ley en cuestión fue concebida como una respuesta a la creencia generalizada en Washington de que TikTok está siendo utilizada por China con fines de espionaje o propaganda.

¿Y Costa Rica?

Si bien el veto a TikTok únicamente afecta a los usuarios que estén en Estados Unidos, lo cierto del caso es que la decisión también toca al resto de los países del mundo, aunque no de la misma manera.

“Efectivamente, el costarricense común que consume TikTok no va a tener mayores cambios, tomando en cuenta que el baneo va para ciudadanos estadounidenses; sin embargo, si una persona utiliza VPN que pasa por servidores de Estados Unidos va a recibir el mismo mensaje que recibe un estadounidense.

Otro punto importante es que se impactará el acceso a contenidos de TikTokers estadounidenses que ya no podrán utilizar la aplicación; pero, en ese mismo sentido, el resto de los creadores de contenido del mundo no podrán monetizar sus videos con el mercado estadounidense y sus millones de usuarios.

“Es muy interesante porque los estadounidenses no solo están yendo a RedNote como una alternativa, sino que ahora van a utilizar VPN con servidores en otros países para seguir utilizando la aplicación, de hecho ya lo probé, y si uno se pasa de ubicación a cualquier otro país, con la misma aplicación bajada en Estados Unidos, funciona, eso es algo que va a pasar.

Finalmente, el experto aseguró que tampoco es imposible descartar que la gran influencia de Estados Unidos no vaya a permear en otras naciones aliadas, especialmente en medio de la enorme competencia comercial que existe con China.

“Vemos que ya Estados Unidos no permite carros chinos, competencias a nivel económico y que ven a China como una amenaza de ciberseguridad, entonces en países aliados podrían tratar de promover baneos de manera similar, por eso podría ser esperable que en algunos países, esperemos que Costa Rica no, se quieran banear no solo aplicaciones sino tecnologías chinas, similar a lo que está pasando con Huawei”, sentenció el experto.