Ticos viven tormenta de nieve en EE. UU.: “Es un frío que traspasa la ropa y la piel”

La intensa tormenta invernal que afecta amplias zonas de Estados Unidos dejó a miles de personas confinadas en sus casas, provocó la cancelación masiva de vuelos y obligó a las autoridades a declarar estados de emergencia en varias regiones.

Dos ticos radicados en el país norteamericano conversaron con Teletica.com sobre esta particular experiencia.

Aida Fernández, costarricense que se encuentra en Bound Brook, New Jersey, relata que las condiciones climáticas se tornaron críticas desde el inicio de la tormenta.

“Las temperaturas están a menos 20 grados bajo cero. La nieve llegó a taparnos la puerta de la casa, no podíamos salir”, contó.

Ante la previsión de posibles cortes de electricidad, ella y su familia se prepararon con anticipación. “Buscamos previsiones como mucha agua, comida, baterías, porque estaba previsto que hubiera cortes de luz. Gracias a Dios no hubo cortes, pero no se podía salir en absoluto”, narró.

Fernández explicó que comenzaron a prepararse dos días antes, justo cuando tenían programado su regreso a Costa Rica.

“Nosotros teníamos previsto volar el domingo. Desde el sábado en la noche me cancelaron el vuelo, me lo reprogramaron para el lunes, me lo volvieron a cancelar y, ahorita, estoy en la espera porque no han dado respuesta de cuándo se va a volver a iniciar el flujo aéreo”, añadió.

Aunque la nevada principal ya cesó, el problema persiste debido a las bajas temperaturas. “Estamos a menos 18 grados y eso no permite que la nieve se derrita. Las carreteras, las aceras y las entradas a las casas están llenas”, detalló.

“Se escucha el retumbo del viento dentro de la casa. Aunque las ventanas están cerradas, el frío entra y tenemos que poner paños en las rendijas de la puerta”, dijo la tica.





Salir ha sido limitado y únicamente para lo indispensable. El panorama en el centro del pueblo, según describe, era desolador: “Era un desierto, las calles llenas de nieve, no había personas, no había tráfico y todo el comercio estaba cerrado”.

“Es un frío seco que corta, te traspasa la ropa y la piel, te quema la cara. Hay que andar protegido de cuello para arriba. Mi hijo tiene las manos totalmente rojas, como si hubiera ido a la playa, pero es del frío”, relató.

Fernández también destacó la situación de los trabajadores encargados de remover la nieve, entre ellos su hermano. “Lo llaman a las dos o tres de la mañana para retirar nieve. Regresa tarde y vuelve a irse en la madrugada. Es muy difícil para el latino que trabaja acá, muchos están enfermos”.

Una experiencia similar vivió Édgar Azofeifa, costarricense que se encuentra en el estado de Virginia, tras haber pasado por Nevada y Colorado en los días previos a la tormenta.

“Esta es la tercera tormenta invernal que paso en Estados Unidos, pero ha sido la más fuerte. La acumulación de nieve fue demasiado grande”, aseguró.

Azofeifa explicó que la nevada en Virginia se extendió desde la noche del sábado hasta la tarde del domingo. “Fue solo nieve durante horas. Ayer domingo definitivamente tuvimos que quedarnos en la casa”, dijo. Aunque no enfrentaron cortes eléctricos, señaló que el riesgo era constante. “Estar sin calefacción aquí es cosa seria”.

También describió escenas de compras masivas. “Ver a la gente en los supermercados abasteciéndose de comida y agua es algo que uno no vive en Costa Rica”.

“Tuvimos que escarbar alrededor de las llantas porque había demasiado acúmulo de nieve. El carro se pegó y tuvimos que empujarlo”, narró.

En las carreteras principales, explicó, el panorama era distinto gracias al trabajo de limpieza. “Hay vagonetas que van tirando sal y limpiando la nieve para evitar el ‘black ice’, que es cuando el agua se congela y provoca accidentes”.

En el caso de Édgar, planea regresar el miércoles a Costa Rica. De momento, su vuelo se mantiene confirmado, pero si las condiciones climáticas no mejoran, se sumará a la larga lista de aviones que no podrán despegar del país norteamericano.

Ambos coinciden en que, aunque la nieve dejó de caer, las condiciones siguen siendo adversas y la incertidumbre continúa, especialmente para quienes esperan retomar vuelos hacia Costa Rica o regresar a la rutina habitual en medio de temperaturas extremas.