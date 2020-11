Ticos en EE.UU. ven con buenos ojos medidas optadas por algunos estados

Por: Elías Alvarado

Los costarricenses en Estados Unidos (EE.UU.) ven con buenos ojos las medidas optadas por algunos estados de ese país.



La farmacéutica Pfizer ha solicitado una aprobación de emergencia el día de hoy.



Tras haber obtenido un 95% de eficacia en sus ensayos clínicos, Pfizer ha hecho la solicitud a la FDA, ente encargado de la aprobación, de recibir el visto bueno se espera que se empiece a distribuir a mediados del mes de diciembre.



Trump sigue moviendo sus fichas para tratar de anular su derrota electoral frente al presidente electo, Joe Biden. El mandatario llamó a reunión al líder de la mayoría en el Senado de Michigan, Mike Shirkey y al presidente de la cámara de representantes del mismo estado para dar una nueva pelea legal en ese estado.



El día de ayer el equipo legal del presidente brindó una conferencia de prensa en la cual su representante legal se dedicó a exponer denuncias de fraude sin sustento alguno y además el vicepresidente Pence en otra rueda de prensa expresó que el país nunca había estado tan preparado para enfrentar la pandemia y no accedió a responder preguntas de los medios de prensa.



Estados Unidos rompió este jueves un nuevo récord: más de 185,000 nuevos casos de COVID-19 en un solo día, y más de 2,000 muertes en 24 horas, ya los contagios totales son más de 11.7 millones y las muertes ocasionadas por el virus ya superan las 253,000.



A pesar de la gravedad de esta nueva ola de contagios en Texas, Florida y Dakota del Sur, los gobernadores se han negado a ordenar cierres para contener la pandemia. Plantean que dichas medidas pueden afectar la economía de sus estados, especialmente a los pequeños negocios.



Sin embargo otros estados como California y Ohio han dictado nuevas medidas como toques de queda. Una tica en Ohio y otra en California nos cuentan.



En Newark, New Jersey a partir del 25 de noviembre entra a regir una orden de cuarentena obligatoria por 10 días, y en el estado de New York se anunciarán nuevas medidas para contener la pandemia a partir de la otra semana.