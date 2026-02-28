Tico vive horas de terror en "zona de guerra": Manudito CR se refugia en Tel Aviv

El personaje Manudito CR, creado por el animador y comerciante costarricense Johan Sandí, vivió horas de tensión en Tel Aviv tras el estallido del conflicto armado entre Israel e Irán, luego de la operación militar lanzada por Estados Unidos este sábado.

Desde territorio israelí, el popular personaje compartió una serie de videos en los que relató cómo pasó de un viaje aparentemente normal a refugiarse en un búnker ante la activación de sirenas por posibles ataques con misiles.

De Dubái a zona de guerra

Según explicó, el viaje comenzó sin contratiempos desde Dubái. “Todas las líneas aéreas estaban totalmente abiertas. Se podía viajar con normalidad”, comentó.

Sin embargo, al llegar al aeropuerto en Israel fueron retenidos en migración junto a otros pasajeros. Minutos después, la situación cambió drásticamente.

“De un momento a otro se empezaron a activar las alarmas. Se hizo un movimiento bastante fuerte militar dentro del propio aeropuerto y nos metieron a todos dentro de un búnker”, relató. Permanecieron resguardados entre 40 y 45 minutos.

Al salir, recibieron la noticia de que el espacio aéreo había sido cerrado. “Nos dijeron que ya estábamos en zona de guerra”.

Sirenas, refugios y el “Domo de Hierro” ﻿

Instalado en un hotel de la ciudad, Manudito contó que el protocolo es claro: cada vez que suena la sirena, deben bajar al piso subterráneo.

“No habíamos comido nada, así que salimos a buscar comida. Estoy en un restaurante tailandés que apenas suene la sirena, métase donde pueda y corra”, dijo mientras se escuchaban estruendos a lo lejos.

En su relato también explicó, en términos sencillos, el funcionamiento del sistema de defensa aérea israelí conocido como el Domo de Hierro, que intercepta misiles en el aire para evitar impactos en zonas pobladas.

“Intercepta todo lo que estén mandando hacia Israel. Los hace explotar en el aire. Hay algunos que no intercepta, pero es para no gastar el cartucho en el aire y los dejan caer en zonas donde no afecten a nadie”, expresó.

“La pedrada que está pa’l perro, está pa’l perro”

El personaje aseguró que ha escuchado detonaciones y que, según medios locales, la escalada podría aumentar.

​“Esa sirena cala. Se engrifa uno y todo. Pero pa’lante. La pedrada que está pa’l perro, está pa’l perro”, dijo con su estilo característico.

También destacó la solidaridad de quienes lo han auxiliado. “Aquí en Israel muy amablemente me dieron refugio. Personas de todas las nacionalidades nos metemos donde sea”.

El testimonio se da en medio de la operación “Furia Épica”, lanzada por Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos en Irán, incluyendo instalaciones militares y presuntos blancos vinculados al liderazgo iraní.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el régimen iraní “no puede tener nunca un arma atómica”, mientras que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que la ofensiva busca eliminar una “amenaza existencial”.

Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra territorio israelí y bases estadounidenses en la región. Las sirenas antiaéreas han sonado en distintas ciudades, incluida Tel Aviv, donde se encuentra el costarricense.