Tico se hizo pasar por celebridad para seducir a menor y cayó en operación contra pederastas

Un total de 60 sospechosos de pederastia, incluida una madre acusada de abusar de sus hijos o un hombre que se hizo pasar por una celebridad en línea, fueron arrestados durante una operación conjunta en América Central, anunció este jueves la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)﻿.

La operación "Eclipse" se llevó a cabo de febrero de 2025 a enero de 2026 y en ella participaron, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Belice.

​

El operativo permitió identificar y rescatar a 65 víctimas, todas menores de edad, precisó la entidad en un comunicado.

La mayoría "tenían entre 5 y 13 años", y aproximadamente el 80% eran niñas, de acuerdo con la nota de prensa.

Algunas figuraban desde hace más de 10 años en archivos que recopilan material pedopornográfico o hechos de explotación sexual sin haber sido identificadas.

​

Los presuntos autores "tenían distintos grados de relación con sus víctimas. Entre ellos había familiares, amigos, vecinos, educadores, depredadores sexuales en internet y turistas extranjeros", lo que demuestra que "los delincuentes sexuales no responden a un único perfil", especifica el comunicado.

En Costa Rica, uno de los sospechosos detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) "se había hecho pasar inicialmente por una celebridad de Internet", con el fin de entrar en contacto con su víctima.

Luego —presuntamente— utilizó tácticas de seducción de menores, sextorsión y amenazas contra la familia de la ofendida para mantener el control sobre ella.

De hecho, esta es una de las pesquisas que indagó una serie de contenidos que figuraban en la Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Menores desde hacía más de una década sin resolución.

Mientras que en República Dominicana, dos menores de 10 y 13 años fueron víctimas de su madre y de un delincuente sexual transnacional que vivía con ellos. Ambos fueron arrestados en la operación.

Después, hizo chantaje sexual y profirió "amenazas contra la familia de la víctima para mantener el control sobre ella", expuso la Policía Internacional.

En Panamá, las autoridades locales resolvieron un caso en el que la víctima llevaba más de una década en una base de datos sin identificar.

Los nueve países involucrados en la operación todavía buscan a 45 sospechosos de pedocriminalidad que podrían encontrarse en su territorio.

"Investigar casos antiguos no solo sirve para hacer justicia y proteger a las víctimas, sino también para evitar que se produzcan nuevos daños", recalca Cyril Gout, director ejecutivo en funciones de servicios policiales de la entidad, citado en el comunicado.