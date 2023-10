Tico en Israel: “No tengo problemas con los palestinos, mis enemigos son los que quieren matarme”

“El problema grave cuando suena la sirena mientras duermes es que, cuando te despiertas, no sabes cuántos segundos lleva la sirena sonando hasta que lograste despertar. […] Son momentos de adrenalina y angustia bastante jodidos” , dijo Goldgewicht a Teletica.com.

Tras el trajín desesperado por llegar al refugio antibombas, el tico relata que una de las cosas prioritarias para él ahora es generar un “ambiente tranquilo” para que sus hijos no queden “traumados para siempre”, si bien la situación es realmente aterradora.

Por lo anterior, indica que, aunque sea complicado de entender, preferiría estar en el campo de batalla: “Es muy difícil la frustración de estar viendo esta guerra por medio de las pantallas y las noticias y no estar ahí presente porque es todo lo que conozco en los últimos 25 años”.

El exsoldado transmitió su enorme sentimiento de impotencia, pues quisiera poder ir a salvar a los más de 200 rehenes secuestrados por Hamás, entre los que hay niños: “Yo estoy acá en lugar de ir y hacer algo al respecto y me estoy volviendo loco” , manifestó desconsolado.

“Puede ser que estén ahora en cualquier sitio de construcción, en cualquier edificio abandonado. No tenemos idea y eso es una de las cosas que más miedo nos da. Sabemos que ellos muchos entraron con planes a largo plazo, puede ser que entraran con comida y con habilidades para ir directamente a Jerusalén, o a Tel Aviv o al norte, no sabemos”, agregó el ejecutivo de la OSM.

Con todo, Goldgewicht aclaró que los palestinos también son víctimas inocentes de Hamás: “Ellos no son mis enemigos; yo no tengo un problema natural con una persona de nacionalidad palestina. Son personas comunes y corrientes, civiles que se levantan todos los días y van a trabajar. Ellos no son mis enemigos, mis enemigos son las personas que quieren matarme, que entran por la frontera con armas, explotan y van y buscan matar a personas”.