Tico en Israel: “El deseo de la mayoría es que ambos Estados puedan convivir en paz”

“Es increíble ver el compromiso que tiene la sociedad civil en Israel en estos momentos. Te digo, de verdad, que no conozco en este momento a ninguna persona que no tenga una persona cercana, familiar, o algo por el estilo, asesinada o desaparecida. Tampoco conozco a uno, ni una sola persona que no esté activamente todo el día buscando cómo ayudar, cómo ofrecerse de voluntario, cómo aportar en donde pueda aportar. Es algo realmente esperanzador e inspirador, agregó.