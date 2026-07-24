Tico apuñalado en el pecho con destornillador durante "posible crimen de odio" en EE. UU.

Un costarricense resultó herido de una puñalada en el pecho con un destornillador la tarde del jueves en un barrio de Upper West Side de Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos, en lo que se investiga como un "posible crimen de odio".

La información la dio a conocer el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) la mañana de este viernes en un comunicado divulgado en redes sociales.

"El Gobierno de Costa Rica condena enérgicamente el ataque ocurrido en las últimas horas en Nueva York, presuntamente motivado por el odio étnico y religioso, en el que un ciudadano costarricense resultó herido debido a su fe. "Las autoridades nacionales expresan su solidaridad con todas las personas afectadas, en especial con el compatriota herido y su familia, y reiteran su rechazo a toda manifestación de odio, intolerancia y violencia", dice la nota de prensa.

La Cancillería indicó que el nacional está en condición estable.

This afternoon, two people were stabbed in separate attacks on the Upper West Side. Both victims — an Asian male and a Jewish male — were removed to Mt. Sinai-St. Luke’s Hospital, and both are expected to survive.



The NYPD has arrested 51-year-old Raul Morales in connection… — Jessica S. Tisch (@NYPDPC) July 23, 2026

Por su parte, la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, indicó mediante su cuenta de X que el costarricense fue trasladado al Hospital Mount Sinai-St. Luke's, junto a otro hombre —de origen asiático y de 57 años— apuñalado con un cuchillo por la espalda momentos antes y a unas cuadras de distancia.

"Se espera que ambas sobrevivan", escribió la jefa policial.

Por su parte, el alcalde de la Gran Manzana, Zohran Mamdani, escribió: "Me alivia saber que ambas víctimas se encuentran en condición estable".

De momento, se desconoce la identidad del nacional, aunque medios internacionales como The New York Times, The Guardian y Times of Israel lo describen como un judío de unos 50 años de edad.

I have been briefed on today’s horrifying stabbings on the Upper West Side, where an Asian man and a Jewish man were attacked. According to witness and victim statements, the perpetrator yelled “Allahu Akbar” during both attacks. I am relieved that both victims are in stable… https://t.co/0LSGtvPojx — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 23, 2026

Entretanto, tanto Mamdani como Tisch informaron que el caso se investiga como un "posible crimen de odio". Según declaraciones de testigos y las propias víctimas, el perpetrador gritó "Allahu Akbar" (expresión en árabe de "Dios es el más grande") durante ambos ataques.

Por estos hechos fue detenido un sujeto identificado como Raúl Morales, de 51 años, a quien un testigo lo siguió hasta una torre de apartamentos en la que fue finalmente aprehendido por la Policía.

"Quiero elogiar el valor de un buen samaritano que guió a nuestros oficiales hasta el lugar donde se escondía el perpetrador, así como a nuestros policías de la NYPD que pusieron fin al incidente sin más heridos", apuntó Tisch.



Mamdani agregó que la investigación preliminar sugiere que la salud mental "pudo haber sido un factor".

Pero el alcalde subrayó que los "ataques llenos de odio y despreciables no tienen cabida en nuestra ciudad".