Tica es señalada como sospechosa de incendiar carro con dos compatriotas en California

Información de Elías Alvarado.

Las autoridades de Estados Unidos identificaron a una costarricense de 30 años como la principal sospechosa de incendiar un vehículo en el que viajaban dos compatriotas en California.



El hecho ocurrió en una estación de servicio del condado de San Bernardino.

Los afectados fueron identificados como Pablo Taylor y Gustavo Arguedas, quienes realizaban un viaje turístico por territorio estadounidense (ver video adjunto).



Según la investigación preliminar, la sospechosa, al parecer, roció combustible en el automóvil y posteriormente le prendió fuego. En ese momento, los dos costarricenses descansaban en los asientos traseros del vehículo.



Arguedas relató que logró salir del automóvil pocos segundos antes de que ocurriera una explosión.

​“Yo estaba atrás cuando se incendió el carro. Sentía el fuego detrás de mi cabeza. Apenas pude salir. Mi amigo también quedó atrapado unos momentos. Logramos salvarnos. Entre 15 y 30 segundos después el carro explotó”, comentó a Telenoticias.

Las imágenes captadas en el lugar muestran el vehículo completamente envuelto en llamas. Posteriormente, el automóvil quedó destruido por el fuego.



De acuerdo con el testimonio de los afectados, la sospechosa es pareja de un ciudadano estadounidense que viajaba con el grupo. Los costarricenses indicaron que no tenían una relación previa con la mujer.



La sospechosa fue detenida en el sitio y trasladada a un centro de detención. Ahora enfrenta señalamientos por intento de homicidio e incendio provocado.



La rápida intervención de policías y bomberos evitó una emergencia mayor, ya que el incidente ocurrió dentro de una gasolinera.



Tras el incendio, los dos costarricenses perdieron todas sus pertenencias. Entre los artículos afectados figuran pasaportes, dinero en efectivo y equipaje.



Actualmente, permanecen en el condado de San Bernardino colaborando con las autoridades como testigos del caso. Además, buscan apoyo económico para regresar a Costa Rica.



El caso ha recibido amplia atención en medios estadounidenses y ha generado repercusión en redes sociales debido a las circunstancias que rodearon el incidente.

