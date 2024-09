Tica en Líbano: “No pude adelantar más mi vuelo porque no hay campo en los aviones”

Aida Chakhtoura nació en Líbano, pero adquirió la nacionalidad tica y tiene 50 años de vivir en Costa Rica. Actualmente, esta vecina de Heredia está de vacaciones en su pueblo natal, Hasroun, al norte de la República Libanesa, lejos de los bombardeos, que hasta ahora se concentran en el sur y en zonas específicas de la capital, Beirut.

Chakhtoura viajó a Líbano para la boda de una sobrina, el pasado 3 de setiembre, y tenía programado su regreso para el 27 de octubre. Durante su estadía allá, escaló el conflicto armado entre Hezbolá e Israel, que registra más de 500 víctimas mortales, 1.800 heridos y miles de desplazados.

Aunque logró adelantar un poco su vuelo, las consecuencias del conflicto le impiden volver de inmediato a territorio costarricense.

“Lo adelanté por esta situación, si no me hubiera quedado hasta el 27 de octubre. No lo pude adelantar más porque no hay campo en los aviones y tampoco están llegando aviones al aeropuerto de Líbano, solo una compañía que es libanesa, se llama Middle East, sí está trabajando.

“El que no tiene campo, no puede salir; yo, por dicha, conseguí campo para el 4 y espero que no pase nada y poder salir. Estamos viviendo día a día, no sé qué va a pasar”, dijo a este medio.