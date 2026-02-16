Thomas Müller y el Whitecaps de Vancouver ya están en el país

El Vancouver Whitecaps de la MLS ya está en el país y con el equipo llegó su principal figura, el alemán Thomas Müller.

El experimentado atacante lidera un plantel cargado de legionarios, donde también destaca Sebastian Berhalter, joven estadounidense que ya suma minutos con su selección mayor.

“Estoy feliz de estar acá”, explicó Müller en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

El delantero se ha consolidado como uno de los anotadores más prolíficos del siglo XXI. En su paso por el Bayern Múnich sumó 150 anotaciones, mientras que con el conjunto canadiense ya registra siete goles en siete apariciones.

Con la Selección de Alemania celebró 45 tantos y en el Mundial 2010 fue líder goleador.

Además, ganó la Bundesliga en 13 ocasiones, el Mundial de Clubes en dos oportunidades y la Champions League también en dos ediciones.

Los Whitecaps se enfrentarán a Cartaginés este miércoles en el estadio Fello Meza, en duelo correspondiente a la Copa de Campeones de Concacaf.