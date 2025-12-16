The Best: Vea aquí todos los ganadores

La española Aitana Bonmatí y el francés Ousmane Dembélé fueron los grandes premiados en The Best, de la FIFA, Doha, Qatar.



Tanto Bonmatí como Dembélé ya habían celebrado en setiembre ganar el Balón de Oro, por lo que cierran un 2025 con mucho éxito individual.

La futbolista ibérica ganó su tercer premio consecutivo The Best. Por su parte, el francés ganó su primer galardón de esta distinción.

Otros premios:



Mejor entrenador: Luis Enrique (PSG)

Mejor entrenadora: Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra)

Mejor portera: Hannah Hampton (Chelsea)

Mejor portero: Gianluigi Donnarumma (PSG/City) c

Mejor gol femenino: Lizbeth Ovalle (Tigres)

Mejor gol masculino: Santiago Montiel (Independiente)

Fair play: Andreas Harlass-Neuking, médico del SSV

Once ideal femenino: Hannah Hampton; Lucy Bronze, Lea Williamson, Irene Paredes, Ona Batlle; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Claudia Pina; Mariona Caldentey, Alessia Russo y Alexia Putellas.



Once ideal masculino: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil van Dijk, Nuno Mendes; Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri; Lamine Yamal y Ousmane Dembélé.

