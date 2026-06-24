Terremoto de magnitud 7,1 sacude a Venezuela

Un sismo de magnitud 7,1 sacudió este miércoles a Venezuela, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y causó escenas de pánico en Caracas, según periodistas de la AFP.

El temblor, que tuvo su epicentro 21 kms al oeste de Morón y al que siguieron varias réplicas, ocurrió a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, según información preliminar del USGS en X.

Su profundidad fue de 10 km y se sintió también en Colombia.

"Se vieron escenas de pánico en un centro comercial en Caracas", reportó una periodista de la AFP en Venezuela.

Decenas de personas salieron de los edificios en la capital venezolana y esperaban en la calle antes de regresar a sus oficinas y hogares, contaron testigos.

En Colombia, la unidad de gestión de riesgo (UNGRD) descartó alerta de tsunami.







