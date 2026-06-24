Terremoto de magnitud 6,9 sacude el norte de Japón

Un fuerte sismo con magnitud preliminar de 6,9 se registró este jueves cerca de la prefectura de Iwate, en el norte de Japón, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés).

El movimiento telúrico ocurrió en horas de la tarde y generó preocupación en la población de la región, aunque hasta el momento no se han reportado daños significativos ni víctimas. La JMA continúa monitoreando la situación y evaluando posibles réplicas.

Japón, ubicado en el denominado “Cinturón de Fuego del Pacífico”, es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo, por lo que las autoridades mantienen protocolos de prevención y respuesta ante este tipo de emergencias.

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