Terremoto de magnitud 6,0 sacude la costa de México

Un fuerte sismo de magnitud 6,0 se registró este martes en el golfo de California, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El movimiento telúrico ocurrió a la 1:45 p. m., hora local, aproximadamente a 75 kilómetros al suroeste de El Progreso, México, de acuerdo con la información preliminar de la agencia.

Tras este temblor, el Servicio Sismológico Nacional informó que se han registrado al menos 10 réplicas, la más grande de magnitud 5,5.



Videos en redes sociales muestran la fuerza del movimiento y las evacuaciones que se realizaron en varios edificios.

Se han reportado caída de objetos y daños en algunos edificios, mas no hay reporte de personas heridas.