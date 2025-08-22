Terremoto de 7,6 de magnitud en la Antártida chilena

Un terremoto de magnitud 7.6 se registró cerca de la Antártica chilena. Según los primeros reportes, el sismo ocurrió en el paso de Drake, o también conocido como Pasaje de Drake.

Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile estimó que el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7.6, una profundidad de 15 kilómetros y su epicentro fue 258.79 km al noroeste de la Base Frei.

De momento se desconocen si hay personas heridas o afectadas. Aunque el Ejército de Chile dijo sobre el estado de las personas que permanecen en la Base O'Higgins que se había activado el protocolo.

En desarrollo.





