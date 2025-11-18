Tensión por Taiwán: Japón emite alerta a sus ciudadanos por riesgos en China

Los comentarios el pasado 7 de noviembre de 2025 de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en los que aseguraba que una operación armada de China contra Taiwán podría justificar el envío de tropas para apoyar a esa isla democrática, siguen generando tensión diplomática entre ambos países.

Takaichi justificó su posición alegando "legítima defensa colectiva", ya que Taiwán China y Japón escalan advertencias y amenazas por Taiwán se encuentra a tan solo unos cien kilómetros de la isla japonesa más cercana.

Advertencia de seguridad a japoneses en China

El paso más reciente lo acaba de dar ahora Japón, que insta a sus ciudadanos en China a extremar las precauciones de seguridad y evitar las multitudes.

"Presten atención a su entorno y eviten en la medida de lo posible las plazas donde se reúnen grandes multitudes o los lugares que puedan ser frecuentados por muchos japoneses", recomendó la embajada nipona en China en un comunicado publicado en su sitio web.

La advertencia también exhorta a los ciudadanos japoneses a respetar "las costumbres locales" y tener "cuidado con sus palabras y actitudes al interactuar con la población local".