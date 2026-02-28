"Tenemos la sensación de que informes sobre la muerte de Jamenei son correctos", dice Trump a NBC

Donald Trump afirmó este sábado que cree que los múltiples informes sobre la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la república islámica son ciertos, aunque sin llegar a confirmar la noticia.



"Tenemos la sensación de que esa información es correcta", declaró según NBC News.



"No quiero decir nada definitivo hasta que lo vea, pero creemos que así es. Y muchos de sus líderes han desaparecido", añadió.



El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo antes que había "muchos indicios" de que Jamenei había muerto en un ataque a su complejo residencial.



