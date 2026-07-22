Teherán activa su defensa aérea en otra noche de ataques de EE. UU.

Irán activó sus defensas aéreas sobre la capital, Teherán, por primera vez desde la última escalada de la guerra con Estados Unidos, y se escucharon explosiones en el noreste de la ciudad, según informaron medios de prensa a primera hora del miércoles (22.07.2026).

Los medios estatales iraníes también informaron de disparos de defensas aéreas en varios distritos de la capital, donde viven cerca de 15 millones de personas.

El sistema de defensa antiaérea fue activado en Teherán, tras el anuncio estadounidense de nuevos ataques contra Irán, informaron medios estatales iraníes.

"Fuentes de información reportaron hace algunos minutos que se escuchó actividad de defensa antiaérea en el oeste, este y noreste de Teherán", informó la televisión estatal en Telegram.

Residentes de Teherán informaron haber escuchado explosiones en la madrugada del miércoles cuando Irán activó sus defensas aéreas sobre la capital, según la agencia de noticias semioficial iraní Fars.

También se registraron explosiones en las ciudades costeras del sureste, Chabahar y Konarak, y se escucharon dos explosiones en Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear de Irán, según informó la agencia oficial de noticias iraní IRNA.

Poco después, el ejército estadounidense anunció haber completado una nueva oleada de ataques contra objetivos militares en Irán, lo que supone la undécima noche consecutiva de ataques estadounidenses contra el país.

Conflicto entrando en nueva fase

Los acontecimientos ocurridos durante la noche en Teherán podrían indicar que la escalada del conflicto está entrando en una nueva fase. Los ataques anteriores contra la capital tuvieron lugar a principios de junio, hace más de un mes, cuando la Fuerza Aérea israelí atacó objetivos en la ciudad en respuesta a los ataques con misiles iraníes.

El Comando Central estadounidense (Centcom) dijo que golpeó centros de operaciones militares, instalaciones de drones y aeronaves, capacidades marítimas y logística militar.

El último ataque se produjo después de que el presidente Donald Trump anunciara que los ataques se intensificarían.

Los ataques en todo Oriente Medio eclipsaban los esfuerzos diplomáticos en Pakistán para salvar el acuerdo de alto el fuego provisional, que se ha derrumbado.

Batalla por controlar Ormuz

Antes de los últimos ataques, el ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, visitó Pakistán, un mediador clave en el conflicto que busca revitalizar la diplomacia. Sin embargo, no estaba claro qué nuevo acuerdo podría alcanzarse para poner fin a la guerra, que últimamente se ha convertido en una batalla por el control del estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el suministro energético mundial.

Desde el Despacho Oval el martes, Trump se mostró escéptico ante la posibilidad de conversaciones, afirmando que Estados Unidos no tenía "ningún interés en reunirse". Dio a entender que las fuerzas estadounidenses podrían atacar pronto una zona de Irán cercana a uno de sus principales centros de enriquecimiento de uranio.

La instalación se encuentra excavada en el interior de una zona montañosa, lo que dificulta su destrucción mediante ataques convencionales y ha alimentado las dudas sobre las capacidades necesarias para alcanzar sus estructuras bajo tierra.

Dos semanas de ataques cruzados

Ante el estancamiento de las negociaciones y el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, ambas partes han buscado obtener ventaja atacando la infraestructura civil de la región, de la que dependen millones de personas.

Una serie de ataques estadounidenses no ha debilitado el control de Irán sobre el estrecho, por donde antes de la guerra se transportaba aproximadamente una quinta parte del petróleo crudo y el gas natural del mundo.

Estados Unidos continuó sus ataques aéreos contra la República Islámica hasta el miércoles, con la activación de las defensas aéreas iraníes cerca de la capital, Teherán. Esto ocurrió después de que Irán atacara un petrolero en el estrecho, obligando a la tripulación a abandonar el barco. Irán también mantuvo sus ataques contra aliados estadounidenses en la región. Las sirenas en Bahréin y Kuwait alertaron a los residentes sobre la llegada de proyectiles.

Estados Unidos e Irán llevan dos semanas de ataques cruzados en Oriente Medio, lo que ha supuesto una ruptura del alto el fuego que firmaron el 18 de junio para dar lugar a negociaciones sobre el programa nuclear iraní.