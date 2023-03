Técnico renuncia tras polémicas declaraciones: "No es malo, todos hemos tocado a chicas"

"No es malo, todos hemos tocado a chicas", declaró el entrenador antes de la derrota del domingo en Montpellier (5-0), según varias fuentes citadas por los diarios Ouest France y L'Equipe y confirmadas por un corresponsal de la AFP.



"Ante la presión mediática y para preservar la imagen del club y la serenidad del vestuario, Abdel Bouhazama ha anunciado al presidente Said Chabane que ha decidido dejar sus funciones", anunció el club en un comunicado.



El Angers es último de Ligue 1 y no gana desde setiembre.



El entrenador, ya criticado por el recorrido deportivo, agravó su situación tras revelarse unas palabras suyas en la charla previa al partido del domingo pasado (derrota por 5-0 en Montpellier).



El técnico se refería a Ilyes Chetti, un defensa de 28 años, titular solo por tercera vez esta temporada, cuando la prensa local reveló esa semana que había reconocido tocamientos a una joven en una discoteca y que sería juzgado en abril.



Esta situación llega después de que el propio presidente del club, Said Chabane, esté acusado desde 2020 de agresiones sexuales, tras las denuncias de seis mujeres, que eran asalariadas suyas en el momento de los hechos.