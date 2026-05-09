Técnico del Real Madrid tras pleito entre jugadores: "No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, defendió este sábado a Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde tras su altercado del pasado jueves y aseguró que no los va a "quemar en una hoguera pública", en la víspera del Clásico en Barcelona.



"Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública porque no se lo merecen, ninguno de los dos", afirmó Arbeloa en la rueda de prensa previa al partido que puede coronar al Barcelona como campeón de LaLiga.



"Ni Fede Valverde ni Aurélien Tchouaméni. Por lo que han hecho por este club durante tantos años", añadió.



🚨 Álvaro Arbeloa justifica la pelea entre Tchouameni y Valverde:



💥 "Yo he tenido un compañero que ha cogido un palo de golf y le ha pegado un palazo a otro"



💬 "Lo que pasa en el vestuario del Real Madrid debería quedarse en el vestuario del Real Madrid"



💬 "Fue un… pic.twitter.com/0Z4cHuxizY — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 9, 2026

El técnico merengue recordó que ambos jugadores han pedido perdón y se han mostrado arrepentidos por su altercado, que llevó al Real Madrid a sancionarlos con 500.000 euros de multa a cada uno.

El incidente impedirá que el uruguayo pueda estar en Barcelona por "una conmoción cerebral" que le obligará a guardar reposo unas dos semanas.

En cuanto a Tchouaméni, el técnico se limitó a afirmar que "estará en la convocatoria", sin revelar si jugará.

"Nos podemos equivocar"

"Cualquier persona nos podemos equivocar, pero creo que Valverde y Tchouaméni son dos jugadores que representan muy bien lo que es el Real Madrid que merecen que pasemos página, que les demos una oportunidad para seguir peleando por este club", añadió.



"No voy a permitir tampoco que se aproveche todo esto para poner en duda la profesionalidad de mis jugadores porque se están diciendo muchas mentiras", insistió Arbeloa.



El entrenador del Real Madrid rechazó así las informaciones sobre la falta de profesionalidad de sus jugadores o sus presuntos encontronazos con algunos de ellos.



Todo esto previo al clásico español de este domingo a la 1 p. m.

