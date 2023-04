Técnico del PSG en la mira por supuesto racismo en Francia

"Christophe Galtier entró entonces en mi despacho y saludó a su hijo, que le dijo 'puedes comprobar con mi padre lo que te he dicho' (el hijo de Galtier es agente de jugadores y también había hablado con Fournier para comentarle las palabras del técnico): Una vez que su hijo se fue, le conté a Galtier la conversación que acababa de tener y le pregunté si era cierta. Me contestó que sí, y que tenía que tener en cuenta la realidad existente en la ciudad, y que efectivamente no podíamos tener tantos negros y musulmanes dentro del equipo".



Además, presuntamente, Galtier le agregó al que fuera director de fútbol del Niza que "debía darse cuenta que el equipo no se correspondía con la ciudad ni con lo que la gente pedía".



Además, el medio deportivo español Marca recordó que en setiembre, Fournier ya dejó entrever problemas con Galtier.