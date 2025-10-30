Técnico del Olimpia: “No podemos especular, tenemos que ir al frente”

Alajuelense se juega este jueves, a partir de las 8 p. m., un boleto a la final de la Copa Centroamericana en casa del Olimpia.

Los hondureños llegan con la ventaja de haber marcado en el 1-1 de la semana pasada en el Morera Soto.

“No sé si somos favoritos, pero sí tenemos la obligación de ganar el partido. Eso lo saben los jugadores, lo sabemos el cuerpo técnico, y vamos a salir a ganar, no cabe duda. Más allá de si somos favoritos o no, la historia lo marca: estamos en casa, y si hay una característica de este equipo es que cuando especulamos sufrimos. No podemos especular; tenemos que ir al frente, tenemos que ir a ganar”, explicó el técnico albo, Eduardo Espinel.

El Estadio José de la Paz Herrera Uclés, en Tegucigalpa, estará lleno para recibir a La Liga en uno de los clásicos de Centroamérica.

“La expectativa es muy grande por los comentarios que hay. Las taquillas están agotadas desde hace días y los boletos vendidos, pero a mí cada partido no deja de sorprenderme el hincha de Olimpia. Ya lo he dicho muchas veces: más allá de llenar o no las graderías, desde el minuto cero empiezan a cantar hasta el noventa, sin importar el resultado. Eso nos motiva a trabajar y a esforzarnos”, añadió el timonel.

Espinel asegura que tiene en su cabeza el once titular para esta noche y que solo espera si será necesario hacer algunos retoques, en un partido que se espera complicado.

“Son dos equipos que no especulan, y más a esta distancia, donde cada detalle y cada acción en el campo será determinante. Será un partido intenso, donde seguramente, al menos nosotros, y creo que también el equipo contrario, buscaremos atacar el arco rival para estar tranquilos y lejos del nuestro. Estoy convencido de que será un partido de ida y vuelta”, concluyó.