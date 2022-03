Técnico del Lokomotiv de Moscú renuncia por invasión de Ucrania

El entrenador alemán Markus Gisdol presentó su dimisión al equipo ruso Lokomotiv de Moscú, en protesta por la invasión rusa de Ucrania, anunció este martes el diario Bild.

"No puedo ejercer mi vocación en un país cuyo dirigente es responsable de una guerra, de una agresión al corazón de Europa. Eso no se corresponde a mis valores y es por ello que he dimitido con efecto inmediato de mi puesto como entrenador del Lokomotiv de Moscú", declaró Gisdol al diario alemán.