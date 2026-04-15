Técnico del Barcelona sufrió tras eliminación de Champions

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, admitió estar decepcionado por la eliminación en cuartos de final de la Champions, pero se mostró orgulloso de la actitud de su equipo.

"Es muy decepcionante para todos", dijo Flick, cuyo equipo fue eliminado pese a ganar 2-1 este miércoles en la vuelta de los cuartos de final de la Champions contra el Atlético de Madrid.



"Cuando ves ambos partidos, merecimos llegar a la semifinal", afirmó el entrenador del Barça, que llegó al Metropolitano madrileño con el 2-0 en contra de la ida.

Flick se había quejado del arbitraje en el partido de ida, pero en esta ocasión prefirió no hacer comentarios al ser preguntado por la expulsión de Eric García.

"No quiero hablar de eso, no puedo cambiarlo. Es así, tengo que aceptarlo. Quizá para vosotros sea bueno que yo hable de eso, pero no lo voy a hacer", se limitó a afirmar Flick, antes de prometer que volverán la próxima temporada.



El Barça puede centrarse ahora en LaLiga, en la que marcha líder destacado con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid.



El equipo azulgrana podría incluso proclamarse campeón en el clásico contra el equipo blanco de la 35 fecha el 10 de mayo.



"A mí no me importa cuándo la ganemos, quiero ganarla. No importa qué día", aseguró.