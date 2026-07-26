Técnico de España Luis de la Fuente visita en Madrid a evacuados por incendios

El seleccionador de España de fútbol, Luis de la Fuente, visitó el domingo a algunos de los evacuados por los incendios que están causando estragos en España y en la región de Madrid.

De la Fuente dijo que esperaba levantar el ánimo de los cerca de 300 desplazados presentes en Las Rozas, al oeste de la capital, además de reunirse con voluntarios y servicios de emergencia.

"Creo que es una obligación de todos intentar ayudar en la medida de nuestras posibilidades en estos momentos tan difíciles, tan trágicos", declaró De la Fuente a la televisión pública española TVE desde el pabellón polideportivo La Marazuela.

"Para mí es un orgullo poder estar aquí y compartir estos momentos con ellos porque nos hace ser más humanos", añadió el entrenador de 65 años.

"Tienen el apoyo de toda España, de todo el país, exactamente igual al que hemos tenido nosotros cuando hemos estado jugando al fútbol", dijo como palabras de ánimo De la Fuente.

Además de en ese polideportivo, otras familias evacuadas están quedándose alojadas en las instalaciones de la Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas.

Cerca de 75.000 personas han sido desplazadas por los incendios a las afueras de la ciudad y en otras zonas residenciales, al igual que en la región de Valencia.

Hace una semana, De la Fuente guio a España a su segundo título mundial, tras derrotar 1-0 en la prórroga a Argentina en la final del Mundial 2026, disputada a las afueras de Nueva York.



