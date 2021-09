Técnico argentino llama a replantear premundial si los clubes no ceden jugadores

La clasificatoria sudamericana al Mundial de Catar-2022 luce complicada si los clubes mantienen su postura de no ceder jugadores, muchos de ellos los mejores, afirmó este miércoles el DT de la selección argentina, Lionel Scaloni.

"Veo complicado lo que resta de eliminatorias. Si no se toma una medida, no sé qué solución van a dar si los clubes siguen con esta postura", indicó en rueda de prensa virtual, antes del partido del jueves con Bolivia en Buenos Aires por la décima fecha.

Clubes europeos rechazaron la cesión de futbolistas para la triple fecha con el argumento de que se consideran perjudicados por las largas cuarentenas anti-covid, pero la FIFA y el Tribunal Arbitral Deportivo instaron a cumplir los reglamentos.

Sólo Argentina logró que todos sus convocados viajaran, motivados por el compromiso de defender la camiseta nacional.

"Hay que replantearse un montón de cosas. Hay que sentarse otra vez y tomar una decisión. Nos reuniremos con entrenadores y federaciones. Así no se puede seguir para la siguiente fecha", dijo el entrenador.

Scaloni destacó que "si las federaciones nos ponemos firmes, no sé qué solución van a buscar. Una cosa es jugar una fecha FIFA sin algunos jugadores, puede pasar, pero ya competir en lo que viene sin los mejores me parece que no es justo".

El seleccionador liberó para el partido con Bolivia a cuatro jugadores que actúan en la Premier League inglesa, entre ellos el arquero Emiliano Martínez (Aston Villa) y el volante Giovani Lo Celso (Tottenham).

“Hay un momento que los jugadores piensan muchas cosas. Los vi agobiados y preocupados por lo de sus clubes. Son situaciones que no tienen que volver a pasar. Han demostrado que tienen ganas de estar, pero no podemos ponerlos en estos aprietos”, justificó la decisión de desafectarlos.

Acerca de la suspensión del clásico con Brasil por la invasión de cancha de agentes sanitarios que querían deportar a los futbolistas que juegan en la liga inglesa, Scaloni dijo no tener "ni idea de qué va a pasar".

"Jugamos con Chile en Santiago y acá (Buenos Aires). Paraguay vino, jugó en burbuja y se fue. Está claro el protocolo en eliminatorias y la burbuja estaba garantizada por FIFA. No cambió eso más allá de que pueda ser una cuarentena para un país u otro. Argentina iba, jugaba y se volvía", reflexionó.