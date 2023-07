Taylor Swift se convierte en la artista con más números uno de la historia

18 de julio de 2023, 5:39 AM

Estados Unidos | Taylor Swift tiene ahora más álbumes que han llegado al número de las listas que ninguna otra artista femenina en la historia, tras el lanzamiento a principios de mes de "Speak Now (Taylor's Version)", informó Billboard el lunes.



El disco debutó en lo más alto de las listas Billboard y se convirtió en el duodécimo álbum que llega al número uno de la actual reina del pop, arrebatándole el récord que hasta ahora ostentaba Barbra Streisand.



La estadounidense de 33 años también se convierte en la primera artista viva en casi 60 años que tiene cuatro álbumes entre los 10 primeros puestos al mismo tiempo, agregó la organización. Se trata de "Midnights," "Lover" y "Folklore", además de "Speak Now".



Asimismo, es la primera estrella viva que tiene 11 álbumes entre los 200 primeros simultáneamente.



Su gira "Eras", que comenzó en marzo y cuenta con 106 conciertos programados, sin duda le está ayudando a relanzar sus discos y, sobre todo, a conseguir otro récord, el de recaudar mil millones de dólares por la venta de entradas.



"Speak Now" se publicó originalmente en 2010. Swift se ha comprometido a regrabar sus seis primeros álbumes para poder controlar sus derechos, un proceso que por contrato podía comenzar en noviembre de 2020. También ha regrabado "Fearless" y "Red".



El pasado octubre, Swift se convirtió en la primera artista de la historia en ocupar simultáneamente los 10 primeros puestos de la lista de canciones más escuchadas en Estados Unidos, tras el lanzamiento de su décimo álbum de estudio "Midnights."