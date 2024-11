'Tata' Martino deja el Inter Miami por "razones personales"

El argentino Gerardo Martino renuncia como director técnico del Inter Miami por "motivos personales", confirmó el martes a la AFP una fuente del club de la MLS.



El exentrenador de Barcelona y las selecciones de Argentina y Paraguay llevó al equipo de Lionel Messi a terminar primero en la temporada regular esta temporada, pero sufrió una sorpresiva eliminación ante Atlanta United en la primera ronda de los playoffs.



El 'Tata' Martino llegó al Inter Miami en junio de 2023 como parte de la transformación del club que se produjo con la llegada de Messi.



El Inter Miami ganó el año pasado la Leagues Cup, un torneo conjunto entre clubes de la MLS y la Liga mexicana, en su primera temporada al mando.



Este año, el Inter Miami dominó la temporada regular y ganó el Supporters' Shield (título para el equipo con el mejor récord general), un logro que llevó a la FIFA a otorgarles un lugar en el Mundial de Clubes de 2025, que se jugará en junio y julio próximos en Estados Unidos con la participación de 32 equipos.



Pero el Miami perdió ante Atlanta, ex club de Martino, en una ronda inicial de los playoffs al mejor de tres partidos en lo que fue una gran sorpresa.



La fuente no indicó cuáles fueron los "motivos personales" que llevaron a Martino a tomar la decisión de marcharse antes de finalizar su contrato.



El club anunció el martes que Martino ofrecería una rueda de prensa el viernes junto al copropietario del club, Jorge Mas, y al presidente de Operaciones Futbolísticas, Raúl Sanllehí.



Martino dejó su huella como entrenador de la selección de Paraguay, a la que llevó a la final de la Copa América de Argentina-2011, ganada por Uruguay.



Después de impresionar en Newell's Old Boys en la liga argentina, estuvo una temporada (2013-2014) a cargo del Barcelona antes de asumir con DT de la selección argentina tras el Mundial de Brasil-2014 y por dos años.



En el conjunto catalán dirigió a Messi y a los también jugadores actuales del Inter Miami, Jordi Alba y Sergio Busquets.



En 2016 se unió a Atlanta United, con el que ganó la Copa MLS (título de liga) en 2018 y luego se hizo cargo de la selección de México, a la que dirigió desde 2019 hasta noviembre de 2022.