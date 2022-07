Talibanes siguen siendo una autoridad ilegítima, dicen activistas afganas

Por AFP Agencia | 3 de julio de 2022, 10:26 AM

Kabul, Afganistán | Los talibanes siguen siendo una autoridad ilegítima pese a una declaración hecha por miles de clérigos en apoyo a su régimen, denunciaron este domingo activistas afganas.



El sábado varias altas autoridades religiosas respaldaron a los talibanes tras una reunión de tres días en Kabul.



Los talibanes -- que tomaron el poder en agosto -- han intentado proyectar esta reunión como un voto de confianza sobre su interpretación de la ley religiosa y de su rol en el Estado.



En la cita no se abordaron temas espinosos, como el derecho a las adolescentes a tener una educación y en este cónclave no hubo ninguna presencia femenina, ya que el grupo islamista radical afirmó que su voz estaría representada por sus guardianes varones.



"Las declaraciones emitidas prometiendo lealtad a los talibanes en este evento o en cualquier tipo de reunión sin la presencia de la mitad de la población de la nación, las mujeres, no es aceptable", denunció Hoda Khamosh, una activista por los derechos humanos que actualmente está en el exilio en Noruega.



"Esta reunión (...) no tiene legitimidad, ni validez y tampoco tiene la aprobación de la gente", agregó.



Desde su retorno al poder en agosto, los talibanes han impuesto duras restricciones a los derechos de las mujeres, vetando la educación secundaria para las adolescentes, prohibiendo el acceso al trabajo remunerado para el gobierno e imponiendo el uso del velo integral.



En Kabul, un colectivo de mujeres también criticó la decisión de los clérigos y la calificó de no representativa.



"El ulema es solamente una parte de la sociedad, no es su conjunto", afirmó la organizadora Ainoor Uzbik a la AFP, tras una rueda de prensa.