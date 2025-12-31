Susto para leyenda del Real Madrid: Emblemático exjugador fue operado en Brasil

La leyenda del Real Madrid, Roberto Carlos da Silva, vivió tremendo susto en el último día del año al ser operado de un problema cardiaco en Brasil, según reportaron diferentes medios de comunicación a nivel mundial como Marca y As, entre otros.

El exjugador de 52 años se encontraba de vacaciones en Brasil y acudió a someterse a una prueba médica en una pierna y le realizaron una resonancia por todo su cuerpo y le salió que en un porcentaje muy alto su corazón no funcionaba.

Diario As reportó que se le realizó una cirugía y le colocaron un catéter. La intervención debía durar 40 minutos, sin embargo tuvo una duración de casi tres horas.

Eso sí, ya se reporta fuera de peligro y estará en observación por 48 horas.



"Ahora ya estoy bien", dijo Roberto Carlos al medio español.

