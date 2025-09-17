Suspenden programa de Jimmy Kimmel "indefinidamente" tras comentarios sobre Charlie Kirk

El programa de variedades nocturno de Jimmy Kimmel saldrá del aire "indefinidamente", informó el miércoles la televisora ABC, luego de que el presentador estadounidense afirmara que parte de la derecha intenta explotar políticamente el asesinato del activista Charlie Kirk.

"En Vivo con Jimmy Kimmel será suspendido indefinidamente", dijo un vocero de la cadena estadounidense a AFP.

Charlie Kirk, un influencer conservador e importante aliado de Donald Trump, fue asesinado el 10 de septiembre mientras debatía con estudiantes en una universidad de Utah.

El sospechoso del crimen, Tyler Robinson, de 22 años, se entregó a las autoridades al día siguiente, y fue acusado esta semana de homicidio agravado.

Kimmel abordó la conmoción causada por el asesinato en su programa del lunes.

"Durante el fin de semana se registraron nuevos mínimos, con la pandilla MAGA (en referencia al movimiento de Trump, Make America Great Again) tratando desesperadamente de caracterizar al joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello", dijo el humorista.

Los comentarios se registraron justo cuando autoridades de la administración de Trump prometen acciones contra organizaciones y movimientos liberales y de izquierda, que comienzan a ser catalogadas como amenazas a las libertades civiles.