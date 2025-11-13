Surinam escribe su cuento de hadas: está cerca de su primer Mundial

La Selección de Surinam escribe su cuento de hadas en Concacaf y está cerca de su primer Mundial en su historia.

El equipo surinamés goleó 4-0 a El Salvador y roza su boleto a la cita mundialista, mientras, al mismo tiempo, los salvadoreños quedaron eliminados.

Chery (44'), Margaret (74' y 76') y Klas (82') concretaron los goles del triunfo.

Ahora, Surinam es líder del Grupo A con 9 puntos, Panamá es segundo con 6, Guatemala tercero con 5 y El Salvador cuarto con 1.

El juego entre chapines y panameños será este jueves a las 8 p. m.