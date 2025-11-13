Internacional
Surinam escribe su cuento de hadas: está cerca de su primer Mundial
La Selección de Surinam goleó a El Salvador.
La Selección de Surinam escribe su cuento de hadas en Concacaf y está cerca de su primer Mundial en su historia.
El equipo surinamés goleó 4-0 a El Salvador y roza su boleto a la cita mundialista, mientras, al mismo tiempo, los salvadoreños quedaron eliminados.
Chery (44'), Margaret (74' y 76') y Klas (82') concretaron los goles del triunfo.
Ahora, Surinam es líder del Grupo A con 9 puntos, Panamá es segundo con 6, Guatemala tercero con 5 y El Salvador cuarto con 1.
El juego entre chapines y panameños será este jueves a las 8 p. m.