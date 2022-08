Supuesto hombre de confianza de “Diablo” tenía plan para asesinar rivales con AK-47

Intervenciones telefónicas hechas a un sujeto detenido el viernes pasado, supuesto hombre de confianza de alias “Diablo”, dan cuenta de un plan para atentar contra rivales con un fusil de asalto AK-47.



El sujeto es un hombre de apellidos Bejarano Rojas, de 33 años, quien era requerido por el delito de venta de drogas y, además, contaba con dos órdenes de captura, una por portación ilegal de arma de fuego permitida y otra por conducción temeraria.

Los reportes que maneja la sección contra el crimen organizado del OIJ revelan que, dentro de la estructura de Alejandro Arias Monge, presuntamente, Bejarano se encargaba de la distribución de estupefacientes en todo el distrito de Guápiles de Pococí, Limón.

El OIJ de Guápiles investiga a este sujeto desde el 2015, de hecho, en uno de los expedientes hay llamadas telefónicas que cruzó con miembros de la organización para supuestamente planificar homicidios.

Esta llamada corresponde al 25 de diciembre del 2015 entre un sujeto conocido con el alias de “Teletubbie” y el sospechoso detenido el pasado viernes.

“’Teletubbie’ recibe llamada de Saulo y le indica que todo va bien descontando lo que le regalaron, le pregunta a ’Teletubbie’ que si es cierto que está como loco con la vara del negrillo (muerte de Kooper), alias ’Teletubbie’ le responde que sí, Saulo le pregunta que si se anima a llegarle a la pinta y que va con un compilla, ’Teletubbie’ le responde que él está esperando que el mae le dé luz verde nada más".

Tras escuchar esta llamada los agentes judiciales lograron evitar el doble homicidio que se estaba planeando con una AK-47 y una granada.

Esto fue posible tras desplegar la operación Toro Amarillo en el 2016.

Añade la conversación:

"Saulo le pregunta que si nunca ha detonado un AK (disparado un rifle AK-47), alias ’Teletubbie’ le responde que no, pero que nada más se la den y le digan cómo, Saulo le indica que el compilla le indica cómo se acomoda el selector, le dice que si la bicha se le traba no se asuste ni jala, solamente le hace a cargar otra vez, que cuando la bicha ya no le dispara le hace a cargar otra vez rápido y monta, alias ’Teletubbie’ le pregunta que si van a ir a rialengo, Saulo le explica que los tiene que apuntar al pecho porque él (’Teletubbie’) todavía no tiene pulso y el pecho es ancho, le indica que cuando los maes estén en el suelo les revienta la jupa, pero que primero les dé en el pecho, le dice que sólo hay dos pintas, ‘La Vieja’ y ‘El Roco’, le dice que él va a ir contra ‘Pinta’ y entre los dos les van a dar, además le indica que le van a dar una granada y cuando van saliendo antes de jalar quitan el seguro y la tiran para que quede todo desbaratado, después salen corriendo y los recogen en la esquina".