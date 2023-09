Supervivientes de inundaciones en Libia piden respuestas tras el "apocalipsis"

19 de septiembre de 2023, 5:28 AM

Bengasi, Libia | Más de una semana después de las inundaciones en Libia que dejaron miles de muertos, los sobrevivientes de la ciudad de Derna quieren saber por qué no se repararon las represas que causaron la catástrofe, o quién los ayudará a evitar las epidemias.



"Hace dos años, ya hubo fugas en la gran represa cuando solo estaba medio llena. Habíamos advertido al municipio y exigido reparaciones", dice Abdelqader al Omrani a la AFP desde su cama de hospital en Bengasi, una gran ciudad del este del país.



Según este libio de 48 años, que vio pasar ante sus ojos los cuerpos sin vida de seis familiares arrastrados por las olas en Derna, ahora devastada, se podrían haber evitado miles de muertes.



Los responsables que no hicieron las reparaciones a tiempo "tienen nuestras muertes en su conciencia", asegura.



Según varios informes y estudios, las dos represas que se rompieron presentaban desde 1998 grietas que nunca fueron reparadas.



Tras una manifestación de cientos de residentes, el jefe del ejecutivo en el este de Libia, Osama Hamad, disolvió el lunes el consejo municipal de Derna y anunció la apertura de una investigación.



Ezzedine Miftah, de 32 años, en cuidados intensivos y con una máscara de oxígeno, también señala a las autoridades.



"La culpa es de los funcionarios que no hicieron su trabajo y dejaron que las represas colapsaran", dice este empleado del sector privado cuya familia sobrevivió a las inundaciones.



La rotura de las represas desató una tromba de agua que convirtió el corazón de esta ciudad de 100.000 habitantes en un montón de barro donde los socorristas siguen trabajando retirando cuerpos o usando excavadoras para cavar fosas comunes.



"Después de todas estas muertes, el país finalmente está unido, todos han venido a ayudarnos", dice Omrani.



Pero para esto, agrega su vecino de cama que desea permanecer en el anonimato, "necesitamos un estado".



Se necesitan "miles de millones, una nueva red de alcantarillado", dice a la AFP este padre de familia de 53 años.



Un país dividido