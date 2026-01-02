Suiza: Policía cifra en 40 el número de muertos en incendio

El incendio que arrasó un bar abarrotado durante la noche de Año Nuevo en el bar Le Constellation, en la exclusiva estación de esquí suiza de Crans-Montana, al sur de Berna, dejó 40 personas fallecidas y cerca de 115 heridas, la mayoría de gravedad, según el informe más reciente proporcionado este jueves 1.º de enero de 2026 por la policía del cantón del Valais.





Los casos con quemaduras más graves serán trasladados a hospitales especializados en Alemania, Francia e Italia.





“Registramos una cuarentena de fallecidos y cerca de 115 heridos, la mayoría graves”, declaró el jefe de la policía cantonal, Frédéric Gisler, en Sion, en el suroeste de Suiza. A su lado, el presidente suizo Guy Parmelin calificó el siniestro como “una de las peores tragedias” en la historia del país.





“Estamos devastados”, agregó el mandatario, quien prometió investigaciones “para averiguar cómo pudo ocurrir esta tragedia. Se lo debemos a las víctimas, debemos descubrir las causas”.





La fiscal general de Valais, Beatrice Pilloud, indicó que los investigadores intentan aclarar la secuencia de los acontecimientos. “Hay varias hipótesis, pero la principal es que toda la sala se incendió, lo que provocó una explosión”, explicó. De esta forma, se descartaría que una deflagración inicial causara las llamas y, más bien, que el fuego derivara en una explosión posterior.





Las autoridades descartaron desde las primeras horas la posibilidad de un atentado terrorista, ante el surgimiento de especulaciones en esa línea.

Identificación, proceso lento

La fiscal Pilloud informó, además, que se están periciando los teléfonos móviles encontrados en el lugar y evitó comentar versiones que apuntan a que el incendio pudo haber sido provocado por velas colocadas en botellas de champán o por el uso de fuegos artificiales.

Asimismo, advirtió que la identificación de las víctimas mortales será un proceso prolongado, debido al estado en que quedaron los cuerpos calcinados.

“Desgraciadamente, la identificación de los cadáveres puede llevar algún tiempo. Tenemos plena confianza en los equipos que trabajan en ello”, declaró Mathias Reynard, jefe del gobierno regional del cantón del Valais.

“Acabamos de reunirnos con las familias. Muchas siguen esperando información. Es un momento terrible, somos conscientes de ello”, concluyó.

​

