Sudán sigue bajo combates pese a tregua, con situación humanitaria al límite

1 de mayo de 2023, 5:21 AM

Jartum, Sudán | Bombardeos, disparos y explosiones volvieron a sacudir este lunes Sudán, pese a la nueva tregua anunciada por el ejército y los paramilitares, acercando la situación humanitaria del país africano al borde del colapso, advirtió la ONU. En Jartum, la capital, con cinco millones de habitantes, "sobrevuelan aviones de combate", y en varios barrios se escuchan explosiones y disparos, dijeron a la AFP testigos. Millones de sudaneses permanecen atrincherados en sus casas desde el estallido, el 15 de abril, de una guerra de poder entre el ejército del general Abdel Fatah al Burhan y los paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), liderados por el general Mohamed Hamdan Daglo. "La escala y la rapidez con que se desarrollan los acontecimientos en Sudán (son) sin precedentes", alertó el domingo la ONU, que envió a la región a su encargado de asuntos humanitarios, Martin Griffiths. "Voy de camino (...) para estudiar cómo podemos brindar ayuda inmediata" a los habitantes, declaró Griffiths, quien aseguró que "la situación humanitaria está llegando al límite". El saqueo masivo de oficinas y almacenes humanitarios ha "agotado la mayor parte de nuestras existencias", añadió. "Buscamos medios rápidos para entregar y distribuir" suministros adicionales, explicó el alto responsable de la ONU en un comunicado. En este contexto, el Programa Mundial de Alimentos levantó "inmediatamente" la suspensión de sus actividades, que había sido ordenada tras la muerte de tres empleados. Horas antes del vencimiento la medianoche del domingo (22H00 GMT) de un alto el fuego de tres días, Burhan y Daglo acordaron prorrogar la tregua, alcanzada con mediación de Estados Unidos y Arabia Saudita. Pero desde el comienzo del conflicto se han anunciado varias treguas sólo para ser inmediatamente violadas. Según los expertos, estas treguas significan que se mantienen los corredores seguros para la evacuación de extranjeros y que prosiguen las negociaciones, que tienen lugar en el exterior. Hasta ahora, los dos generales rechazan las negociaciones directas. Miles de desplazados

Los habitantes que no han logrado huir intentan sobrevivir en medio de la carencia de comida, agua y electricidad.



Las autoridades del estado federal de Jartum dieron permiso para no ir a trabajar a los funcionarios de la ciudad "hasta nueva orden" y la policía se despliega para impedir más saqueos.



La mayoría de los hospitales del país están fuera de servicio y en aquellos que siguen abiertos "la situación resulta insostenible", porque no hay material, según Majzub Saad Ibrahim, un médico en Ad Damir, al norte de Jartum.



La Liga Árabe se reúne el lunes en Egipto para "discutir sobre Sudán".



Emiratos Árabes Unidos, aliado del general Daglo según los expertos, anunció que había llamado al jefe del ejército. El ministro saudita de Relaciones Exteriores recibió el domingo a un emisario del general Burhan.



Además, Arabia Saudita pidió una reunión el miércoles de la Organización de Cooperación Islámica.



Para expertos del Carnegie Middle East Center, Daglo busca ganar tiempo: "cuanto más tiempo pueda mantener sus posiciones en Jartum, mayor será su peso en la mesa de negociaciones".



Según la ONU, cerca de cien personas murieron en Darfur del Oeste, una región que todavía está muy marcada por la guerra civil de la década de 2000.



El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, advirtió de una situación "terrible", con "tribus que ahora intentan armarse".