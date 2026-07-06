Submarinos alemanes, la nueva columna vertebral de la marina canadiense

Canadá eligió a una empresa alemana para renovar su flota de submarinos, anunció el primer ministro Mark Carney el lunes, mientras su gobierno trabaja para profundizar los lazos de defensa con los aliados europeos de la OTAN.

Carney hizo el anuncio antes de partir hacia una cumbre de la OTAN en Turquía, donde los miembros de la alianza buscan demostrar al presidente estadounidense Donald Trump que están cumpliendo con su compromiso de aumentar el gasto en defensa.

El primer ministro se negó a hablar de cifras, alegando la confidencialidad de las negociaciones, pero dijo que el acuerdo aportará "decenas de miles de millones de dólares" a la economía canadiense.

Los envejecidos submarinos canadienses de la clase Victoria, construidos en el Reino Unido, serán oficialmente retirados del servicio en los próximos 10 años.

En 2024, Ottawa puso en marcha un proceso para adquirir 12 nuevos submarinos.

Carney dijo el lunes que la alemana Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) había superado por poco a la empresa surcoreana Hanwha Ocean Co.

"Ha sido una decisión difícil y muy reñida entre dos proveedores altamente cualificados", dijo Carney, al anunciar que TKMS había sido elegida como "proveedor preferente".

Señaló que Ottawa iniciará ahora negociaciones exclusivas con TKMS para la adquisición de hasta 12 submarinos, conversaciones que podrían durar aproximadamente 18 meses.

Al considerar que su país depende demasiado de Estados Unidos en materia de seguridad, el primer ministro busca establecer asociaciones con aliados europeos miembros de la OTAN.

"Creo que el argumento de la OTAN ha sido el factor decisivo", dijo a la AFP Wesley Wark, experto en cuestiones de defensa del Center for International Governance Innovation (CIGI), sobre la oferta alemana.