Suben a 14 los muertos por ataque ruso contra Kiev

Al menos 14 personas murieron la madrugada de este lunes (06.07.2026) y otras 46 resultaron heridas, entre ellas cinco niños, en otro gran ataque ruso con misiles balísticos, de crucero y drones contra infraestructura civil en Kiev, según un balance provisional publicado por el alcalde, Vitali Klitschko. El bombardeo ocurre a horas de una nueva cumbre de la OTAN en Turquía.

El alcalde de la capital ucraniana informó de daños materiales en tres distritos de la capital. Según el edil, varios bloques de viviendas sufrieron daños e incendios debido a la nueva agresión rusa. Los servicios de rescate han tenido que sacar de los inmuebles afectados a algunos de sus residentes, entre ellos niños. Se trata del segundo bombardeo de estas características en menos de una semana.

Tras entregar un primer balance y confirmar que las operaciones de rescate continúan, el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, dijo que "no hay palabras para aliviar este dolor”. Agregó que cuatro edificios residenciales se incendiaron. "Eran lugares donde la gente simplemente dormía esta noche”, indicó. Kitschko, en tanto, llamó a la población a permanecer en los refugios durante la ofensiva rusa.

Escasez de misiles para el sistema Patriot

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que el régimen lanzó contra Ucrania un total de 68 misiles, entre ellos 23 balísticos, y 351 drones de larga distancia. Las defensas aéreas derribaron 37 de los misiles y 326 drones. Sin embargo, ninguno de los misiles balísticos pudo ser neutralizado, lo que confirma la escasez ucraniana de misiles interceptores PAC-3 para sistemas Patriot. Tampoco pudieron interceptar ninguno de los seis misiles antibuque Zirkon y Oniks utilizados esta madrugada por Rusia.

Horas antes, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, señaló que Rusia preparaba un nuevo ataque masivo luego de que otro bombardeo de estas características matara a 30 personas en la capital ucraniana el pasado jueves. Zelenski destacó que el ataque que Rusia preparaba y acabó llevando a cabo tuviera lugar antes del comienzo de la cumbre anual de la OTAN que se celebrará el martes y miércoles en Turquía.

Ucrania, por su parte, atacó objetivos militares como una refinería en la región rusa de Yaroslavl, a 250 kilómetros al noreste de Moscú, y dejó sin electricidad a la ciudad portuaria de Sebastopol, base de la Flota del Mar Negro rusa, en el marco de un ataque masivo de más de medio millar de drones.