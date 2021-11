Sube a 20 el balance de muertos en el colapso de un rascacielos en Lagos

El número de muertos por el derrumbe el lunes de un rascacielos en construcción en Lagos, la capital económica de Nigeria, subió a 20, informaron el martes los servicios de rescate.

En total, nueve personas fueron salvadas de las ruinas del edificio de 21 pisos, declaró a la AFP Ibrahim Farinloye, responsable de la Agencia nacional de gestión de urgencias (Nema).

"Recuperamos otros cinco cuerpos, lo que aumenta el balance a 20 muertos. Pero el número de rescatados vivos sigue siendo de nueve", afirmó.

Los equipos de rescate nigerianos excavaron el martes en busca de más sobrevivientes entre los escombros.

Watch as a survivor is pulled from the rubble after a high-rise building collapsed in Nigeria's Lagos ⬇️ pic.twitter.com/4YEs5yTqyr