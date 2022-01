"Spider-Man" vuelve a trepar a la cima de la taquilla en América del Norte

Una semana después de que su poderosa telaraña se debilitara lo suficiente como para permitir que "Scream" lo desplazara en las taquillas norteamericanas, "Spider-Man: No Way Home" regresó a la cima, informó el domingo el observador de la industria Exhibitor Relations.



En su sexta semana en salas, la historia de superhéroes de Sony, con Tom Holland en el papel principal, recaudó unos 14,1 millones de dólares después de perder brevemente el primer puesto el fin de semana pasado.



A nivel mundial, un total esperado de 1.690 millones de dólares lo empujaría al lugar que ocuparon "Mundo Jurásico" (1.670 millones millones) y "El Rey León" (1.660 millones) en la lista de películas más taquilleras de todos los tiempos, según Box Office Mojo, una división de Internet Movie Database (IMDb).



La última entrega de la franquicia de terror de Paramount "Scream" recaudó 12,4 millones de dólares, quedando en segundo lugar en el período comprendido entre viernes y domingo.



Al igual que en el "Scream" original de 1996, protagonizan esta entrega Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette.



El tercer puesto fue para el musical animado de Universal "Sing 2", con 5,7 millones de dólares de ingresos.



La película familiar tiene un gran elenco de voces que incluye a Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Matthew McConaughey, Pharrell Williams y Bono.



Universal también ocupó el cuarto lugar con el nuevo drama romántico "Redeeming Love", que recaudó 3,7 millones de dólares.



Ambientada durante la fiebre del oro de California, aunque fue filmada en Ciudad del Cabo, la película ofrece una parábola sobre el pecado y la salvación que ha tenido más éxito entre el público, especialmente en el sur, que entre los críticos.



En quinto lugar, por segunda semana, se ubicó la comedia de acción de espías "The King's Man" de 20th Century, con 1,8 millones, protagonizada por Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans y Matthew Goode. El filme recaudó 1,8 millones de dólares.



Las cinco siguientes de las 10 más vistas fueron:



"The 355" (1,6 millones de dólares)



"American Underdog" (1,2 millones)



"The King's Daughter" (750.000)



"West Side Story" (698.000)



"Licorice Pizza" (683.000)